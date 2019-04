A Narni la 51/a Corsa all'Anello

Sale il sipario sulla 51/a edizione della Corsa all'Anello di Narni, la tradizionale festa in programma dal 24 aprile, con il passaggio del banditore e l'apertura della osterie, fino al 12 maggio, giorno della gara equestre tra i terzieri. Più di 100 gli eventi in programma, tra i quali spiccano le giornate medievali (Mezule il 26 aprile, Fraporta e Santa Maria l'1 maggio), l'offerta dei ceri e la liberazione del prigioniero in cattedrale (2 maggio), la messa solenne, la processione in onore di san Giovenale e la corsa storica (3 maggio) che conterà la partecipazione della travel blogger Manuela Vitulli. Le suggestive cerimonie di investitura dei cavalieri (Fraporta 8, Santa Maria 9, Mezule 10 maggio) faranno invece da preludio al clou della festa con il corteo storico (11 maggio), che avrà come madrina l'attrice e modella olandese Sunna Neufeglise, e con la Corsa all'Anello che, per la prima volta, si disputerà quest'anno nel nuovo Campo de li Giochi, inaugurato il 25 aprile alle 16.