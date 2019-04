Impegno farmacie contro obesità bambini

(ANSA) - PERUGIA, 19 APR - Le farmacie dell'Umbria scendono in campo per il contrasto all'obesità infantile con il progetto 'A tavola e in movimento, la salute alimento', promosso da Federfarma, Eurobis e Curiamo, Centro universitario di ricerca interdipartimentale attività motoria dell'Università di Perugia.

L'iniziativa punta a far aumentare la consapevolezza sulla pericolosa minaccia alla salute dei bambini.

Il problema dell'obesità infantile - rilevano i promotori in una nota - coinvolge "moltissimi bambini". Di qui il progetto teso a far aumentare la consapevolezza della "fondamentale importanza" dello sviluppo di sane abitudini alimentari a tavola e del "ruolo rilevante" svolto dall'attività motoria.