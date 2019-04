Regolari stipendi ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 18 APR - Nessun problema per il pagamento degli stipendi all'ospedale di Perugia. L'Azienda ospedaliera ha infatti reso noto che dopo un'ultima riunione tra le strutture organizzative del Santa Maria della Misericordia, della Regione e del Tesoriere, si sono concluse le procedure per garantire il regolare versamento delle retribuzioni a tutto il personale.

L'assessore alla Salute, Antonio Bartolini, che ha seguito da vicino le varie fasi, ha espresso "compiacimento per il lavoro fatto da tutti gli operatori che si sono adoperati per garantire questo prioritario obbiettivo".

"Per il superamento di questa oggettiva criticità - ha sottolineato il prof. Giuseppe Ambrosio, direttore generale facente funzioni - importante la collaborazione e disponibilità di Unicredit, che dal primo incontro ha manifestato attenzione al problema". (ANSA).