Salvini a Tesei, ecco presidente Umbria

"Abbiamo qui la futura presidente della Regione...": il leader della Lega Matteo Salvini si è rivolto così al senatore Donatella Tesei, sindaco di Montefalco e presidente della Commissione difesa indicandola come possibile governatrice dopo le dimissioni di Catiuscia Marini. Lo ha fatto nel corso di un comizio tenuto in una gremita piazza Italia, di fronte al palazzo che ospita l'Assemblea legislativa.

Salvini ha chiamato accanto a sé la senatrice Tesei. "Ha fatto molto bene da sindaco - ha quindi detto a margine dell'intervento - e può fare bene come governatrice. Il voto? spero prima possibile".