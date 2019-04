Nuovi funzionari in questura Perugia

Nuovi funzionari alla questura di Perugia. Sono il vice questore Carmelo Alba, dirigente della squadra mobile, e il commissario capo Maria Celeste Bruni, che guiderà il Reparto prevenzione crimine "Umbria - Marche" che ha sede a Perugia.

Ad accoglierli il questore Mario Finocchiaro.

Alba, classe 1974, è laureato in Giurisprudenza all'Università di Messina. Proviene dalla questura della città siciliana dove ha diretto la sezione criminalità organizzata.

Bruni, classe 1987 è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Perugia. E' stata finora assegnata alla questura di Biella dove ha diretto l'ufficio immigrazione.

Il questore Finocchiaro, dopo aver fatto gli auguri di buon lavoro ai due funzionari, ha affermato di "confidare nel prezioso contributo che l'entusiasmo e la professionalità apportati dal dr. Alba e dalla dottoressa Bruni, non potranno che elevare i già lusinghieri risultati raggiunti dalla polizia di Stato per la sicurezza nella provincia di Perugia".