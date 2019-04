Novità orario lavoro a Scuola umbra pa

Orario più flessibile per il pubblico impiego. È la disposizione prevista dal Nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018 approfondita a Villa Umbra.

Il seminario "Orari e assenze dopo il Ccnl 2016-2018", organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica, ha registrato oltre 100 iscritti. Al centro della giornata formativa le novità, introdotte dal contratto collettivo firmato il 21 maggio 2018, nella gestione del tempo lavoro, con particolare riferimento ad orario, permessi, congedi ed assenze.

Relatore della giornata formativa Alberto Di Bella, esperto in organizzazione e gestione del personale di Regione ed enti locali.