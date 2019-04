Visite al complesso del duomo di Spoleto

Fino al prossimo 3 novembre è possibile visitare il complesso monumentale del duomo di Spoleto, che comprende la cattedrale, il museo diocesano e la basilica di Sant'Eufemia, con le inedite "visioni" dall'alto - interne ed esterne - della sommità dell'abside del duomo e del campanile.

Il progetto dell'archidiocesi, con la collaborazione di Civita Opera, è definito "Arte dello Spirito - Spirito dell'Arte". Lo scopo è quello di creare un percorso unitario fra i vari siti che si collegano alla cattedrale in cui protagonista è la luce che accompagna il visitatore, anche con l'ausilio di una video-guida multilingua, già all'esterno della chiesa, in un cono prospettico in discesa verso la facciata. La luce che genera altra luce si ritrova all'interno dell'ampia navata fino dunque alla visione del catino absidale e al raggiungimento della sommità del campanile.