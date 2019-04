Inaugurato svincolo E45 a C. di Castello

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - "Un lavoro importante non solo per Città di Castello ma anche per tutta la Valtiberina, che è stato avviato nel 2013 ed oggi trova compimento. Un innesto rilevante per la zona industriale e lo sarà per la piastra logistica quando questa entrerà in esercizio. E' un giorno importante per questa infrastruttura, così come è significativo tutto quello che si sta facendo sulla E45": lo ha detto l'assessore regionale Giuseppe Chianella a margine della firma, presso il nuovo svincolo della E45, rampa di ingresso (base logistica Altotevere-Cerbara) a nord di Città di Castello, per la consegna della viabilità esterna alla base logistica ad Anas e Comune.

L'appalto per la realizzazione della base logistica prevede, oltre la costruzione della piattaforma logistica con capannoni, palazzina servizi ed aree di sosta, anche una rotonda stradale con due sottopassi alla E45 che serviranno a smistare il traffico verso la base logistica da una parte e verso la zona industriale di Città di Castello dall'altra.