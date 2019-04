Crollo mattoni da facciata palazzo Terni

Paura a Terni, dove una porzione consistente di mattoni, di circa otto metri quadri di superficie, si è staccata improvvisamente dalla cortina della facciata di un grattacielo di via Giandimartalo di Vitalone, nel centro città, cadendo a terra nei pressi dell'entrata principale. Nessuno è rimasto ferito, visto che al momento del crollo non c'erano persone che transitavano sul posto.

Il distacco è avvenuto all'altezza di circa 20 metri, tra il settimo e l'ottavo piano dell'edificio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'immobile, e la polizia di Stato.