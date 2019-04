Lega, ecco candidati per Comune Perugia

"Candidati in gamba, gente normale che crede nel progetto di Matteo Salvini, nel valore della città e nelle potenzialità di questo territorio e che hanno l'ambizione di portare qualcosa in più": sono stati presentati così i candidati della Lega alle prossime elezioni comunali di Perugia. Per la prima volta gli elettori perugini troveranno infatti il simbolo della Lega, con una lista di appoggio al candidato a sindaco Andrea Romizi.

"Siamo qui con una squadra pronta ad aiutare il sindaco uscente, che ha lavorato bene, ma vogliamo dare ora quella spinta necessaria a completare il cambiamento" ha affermato il segretario della Lega Umbria Virginio Caparvi, intervenuto insieme agli altri parlamentari umbri del carroccio Luca Briziarelli e Riccardo Augusto Marchetti, e al consigliere regionale Valerio Mancini. E per Caparvi, "anche questi giorni di indagini in corso per le vicende sulla sanità umbra sono lì a dimostrare che indietro non si può tornare".