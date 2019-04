Mostra su mappe ai tempi di Leonardo

(ANSA) - TERNI, 12 APR - Celebrare il genio vinciano in occasione dei 500 anni della sua morte, ma anche stimolare quesiti e riflessioni sul Leonardo cartografo e sulla relazione che, i rari pezzi in mostra, avrebbero potuto avere con i suoi studi: è questo l'intento dell'esposizione "Sulle tracce del genio: mappe e cosmografie ai tempi di Leonardo", che dal 13 aprile al primo maggio, nella sala Brizzi di Civitella del Lago, riunirà eccezionalmente una serie di preziose cartografie originali, realizzate tra il 1478 ed il 1519 e generalmente non esposte al pubblico. Organizzata dall'Associazione culturale CivitellArte, in collaborazione con l'Associazione Roberto Almagià - collezionisti italiani di cartografia antica e l'Associazione Culturale Ovo Pinto, la mostra propone 20 opere a stampa, particolare che le rende ancor più rare e preziose perché, nel periodo tra il XV e XVI secolo la tecnologia era ancora poco diffusa.