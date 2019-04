C.Castelllo premia squadra in biblioteca

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 12 APR - Sport e cultura vanno a braccetto a Città di Castello, dove da qualche settimana è stata inaugurata la nuova biblioteca "Carducci" nella prestigiosa sede di Palazzo Vitelli a San Giacomo: per la prima volta una squadra di calcio è stata premiata dal Comune per il salto di categoria in un luogo per certi aspetti inusuale come la biblioteca che però aprirà i battenti anche in futuro per occasioni particolari. "Siamo onorati di ricevere questo attestato da parte dell'amministrazione comunale di Città di Castello per la vittoria del campionato di Prima categoria e lo siamo di più perché lo riceviamo in un palazzo della cultura.

Come FC Castello Calcio e Junior Castello Calcio, pensiamo sia giusto che oltre l'ambito del campo i nostri giovani abbiano opportunità di scoprire questi beni ed impadronirsene, perché dalla nostra società vogliamo che oltre a bravi calciatori ci siano i migliori cittadini del domani", ha detto il presidente dell'FC Castello Calcio cav. Lucio Ciarabelli.