Anticipo serie B, Pescara-Perugia 1-1

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Pescara e Perugia hanno pareggiato 1-1 nell'anticipo della 33/a giornata della Serie B giocato oggi allo stadio Adriatico. Padroni di casa in vantaggio al 29' pt con Memushaj, e pareggio degli ospiti al 25' st con Vido.

Perugia in dieci dal 37' st per l'espulsione di Sgarbi. Con questo risultato il Perugia allunga momentaneamente sullo Spezia che domenica, però, in caso di vittoria sull'Ascoli potrebbe scavalcarlo in classifica conquistando l'ultimo posto utile in zona playoff. Per il Pescara, invece, praticamente non è cambiato nulla.