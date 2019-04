Giornata di prevenzione rischi alcol a Narni

"Alcol, meno è meglio": è questo lo slogan della giornata di prevenzione alcologica organizzata oggi dal Comune di Narni, in collaborazione con gli operatori del Ser.D del distretto Narni-Amelia e l'Acat (Associazione club alcologici territoriali), in occasione del mese della consapevolezza dei rischi causati dall'alcol all'individuo ed alla società. A Narni Scalo, in collaborazione con docenti e studenti degli istituti scolastici superiori, è stato allestito uno stand informativo su rischi e prevenzione, mentre alle 16, al Digipass di palazzo dei Priori, si svolgerà una conferenza pubblica che si concluderà con la premiazione del migliore cocktail, rigorosamente analcolico. "Si tratta di un'occasione importante - affermano Mirena Angeli, responsabile del Ser.D del distretto di Narni Amelia della Usl Umbria 2, e Silvia Tiberti, assessore alle politiche sociali del Comune di Narni - per focalizzare l'attenzione sul contrasto e sulla prevenzione del fenomeno del consumo di alcol, soprattutto tra i giovani".