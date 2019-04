Questore Perugia incontra pres.Provincia

(ANSA) - PERUGIA, 11 APR - Si è svolto nel palazzo della Provincia il primo incontro istituzionale tra il nuovo questore di Perugia, Mario Finocchiaro, e il presidente della Provincia di Perugia, Luiciano Bacchetta. Nel corso della visita, il presidente, oltre ad esprimere la propria gratitudine alla polizia di Stato per il lavoro svolto nel territorio, ha sottolineato il buon rapporto tra le forze dell'ordine e la polizia Provinciale, ribadendo la massima collaborazione, ciascuno nel proprio ambito di competenza, per la tutela dei cittadini e la sicurezza del territorio. Il nuovo questore ha ringraziato Bacchetta per la calorosa accoglienza e si è detto onorato dell'incarico conferitogli in terra umbra, confermando il rapporto di sinergia tra le rispettive forze dell'ordine.

L'incontro si è concluso con l'impegno a mantenere stretti i contatti per garantire sempre di più ai cittadini quel clima di fiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche che è basilare per la civile convivenza.