Centinaio, tartufo eccellenza italiana

(ANSA) - PERUGIA, 11 APR - "Il tartufo è un'eccellenza del nostro agroalimentare e una nicchia che va sostenuta. Includere questo prodotto nella legge di bilancio era un percorso doveroso a supporto della filiera per dare impulso al settore". Così il ministro delle Politiche Agricole alimentari forestali e del turismo, Gianmarco Centinaio, al Vinitaly (Verona) nell'incontro con Urbani Tartufi, uno dei leader mondiali di settore, con il 67% di market share e un fatturato di 60 milioni di euro.

"Ringrazio il ministro Centinaio - ha detto Giammarco Urbani, del board di Urbani Tartufi - per l'attenzione dedicata al comparto e per aver inserito il tartufo nella legge di bilancio.

Si tratta di una misura importante che permetterà al settore di essere più competitivo sui mercati internazionali".

Contestualmente - spiega una nota dell'azienda - è stato presentato Truffleland, il progetto lanciato nel 2018 da Urbani Tartufi che mette a disposizione di aspiranti tartuficoltori un sistema di business "chiavi in mano".