Wine Show dopo Todi arriva a Orvieto

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 10 APR - Wine Show raddoppia: dopo l'edizione estiva di Todi (7, 8 e 9 giugno) si aggiunge quella invernale di Orvieto (7, 8 e 9 dicembre). Un duplice appuntamento che è stato presentato al Vinitaly di Verona, all'interno del padiglione Umbria.

La manifestazione umbra dedicata al mondo del vino, giunta alla quarta edizione, è destinata così a crescere: a Todi, l'8 e il 9 giugno, nella Sala del Consiglio e nella Sala delle Pietre sono attesi 100 produttori provenienti da tutta Italia e 700 etichette in degustazione. A questi due giorni si aggiungerà un'anteprima, venerdì 7 giugno, al Nido dell'Aquila con uno show cooking di gala, guidato dalla "chef della passione", Catia Ciofo. Ma la vera novità per il 2019 è il ritorno a Orvieto, dove Wine Show aveva mosso i primi passi per poi trasferirsi sul Colle tuderte. "Dopo quattro anni - ha detto il fondatore, Alberto Crispo - è venuto il momento di diventare grandi".