Usl 1 aderisce a Giornata salute donna

(ANSA) - PERUGIA, 10 APR - Dall'11 al 18 aprile, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), gli ospedali di Città di Castello e Gubbio-Gualdo Tadino aderiscono all'iniziativa promossa e organizzata da Onda negli ospedali del network nazionale Bollini rosa per l'informazione e la promozione di servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili.

L'Usl Umbria 1 ha annunciato che saranno offerte gratuitamente visite, consulti, esami strumentali e organizzati eventi informativi e molte altre attività nell'ambito della salute della donna. Inoltre, saranno distribuite brochure e locandine informative su alcune delle principali malattie femminili come dolore cronico, dolore pelvico, endometriosi e atrofia vulvo-vaginale.