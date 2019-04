Torgiano, sospeso il consiglio comunale

(ANSA) - PERUGIA, 10 APR - A seguito delle dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri, si è verificata l'ipotesi di scioglimento del consiglio comunale di Torgiano: nelle more della definizione delle procedure di scioglimento, il prefetto Claudio Sgaraglia ha sospeso lo stesso consiglio comunale ed ha nominato il commissario prefettizio per assicurare la provvisoria gestione dell'ente i cui organi elettivi saranno rinnovati nelle consultazioni elettorali del 26 maggio prossimo.

Lo riferisce la prefettura di Perugia.

Il commissario è il viceprefetto aggiunto Claudio Faloci, in servizio alla stessa prefettura di Perugia.