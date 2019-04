Questore Terni, la città è sicura

(ANSA) - TERNI, 10 APR - "Terni è una che città complessivamente sicura, che soffre come tante altre realtà per lo spaccio di droga e i reati predatori, ma che nel complesso registra un decremento dei delitti. Noi continueremo a vigilare": lo ha detto il questore, Antonino Messineo, in occasione della cerimonia per il 167/o anniversario della fondazione della polizia di Stato, celebrata a palazzo Gazzoli.

Presenti, oltre alle autorità civili, politiche e militari, anche alcune scolaresche di istituti cittadini di ogni ordine e grado.

Nel corso dell'evento il questore ha illustrato i risultati ottenuti in un anno di attività, sottolineando come un'attenzione particolare sia stata riservata, repressione e alla prevenzione dei reati, "all'ascolto ed alla rilevazione dei bisogni concreti dei cittadini di Terni e del suo territorio, per intercettarne le preoccupazioni, le aspettative ed approntare una risposta efficace, tempestiva".