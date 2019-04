Paparelli da Listone Giordano a Milano

Il vicepresidente della Regione Umbria, con delega allo Sviluppo economico, Fabio Paparelli, ha visitato "Arena" lo spazio aperto in uno degli edifici storici di Milano, nella centralissima via Santa Cecilia, da Listone Giordano, brand del settore del parquet di design, in occasione del Fuorisalone.

Nel corso della visita alla location milanese dell'azienda umbra il direttore marketing di Listone Giordano, Andrea Margaritelli, ha riferito come "questo luogo progettato dall'architetto Michele De Lucchi, sia finalizzato non solo alla presentazione dei prodotti dell'azienda, ma rappresenta uno spazio di discussione, di confronto e di apprendimento sui grandi temi della natura, del legno e della sensibilità umana".

"La presenza a Milano di un nuovo spazio dedicato a un 'brand' umbro - ha detto Paparelli - testimonia la grande capacità di crescita e l'intraprendenza delle nostre aziende, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità di promozione e valorizzazione dell'Umbria".