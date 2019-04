Celebrata a Perugia fondazione Polizia

Celebrato al teatro Bicini di Ponte Felcino, a Perugia, il 167/o anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Presente il prefetto Claudio Sgaraglia che è stato accolto dal questore Mario Finocchiaro. "A pochi giorni dal mio insediamento, ho il privilegio di celebrare questa annuale ricorrenza, che ancora con lo slogan Esserci sempre" ha sottolineato quest'ultimo.

"Essere qui ha un forte valore simbolico - ha detto ancora il questore -, trattandosi di una zona della città in cui coesistono aree produttive con zone di residenzialità, esempio di integrazione tra chi qui è nato e chi vi è giunto, anche da molto lontano. In questo posto, ancor più che altrove, deve essere chiaro che lo Stato c'è e che i residenti possono contare su una Polizia di Stato presente e al passo con i tempi". IN PROVINCIA PERUGIA MENO FURTI MA ATTENZIONE VIOLENZE IN CASA QUESTORE FINOCCHIARO, MASSIMA ATTENZIONE A TUTELA FASCE DEBOLI In calo il numero dei delitti commessi nell'ultimo anno nella provincia di Perugia e nel capoluogo umbro, dove si sono registrati meno rapine e furti, ma anche meno reati legati agli stupefacenti. In aumento, invece, truffe e frodi informatiche (+32%). In "deciso aumento", rispetto all'anno precedente, il numero di ammonimenti per violenza domestica (23 rispetto ai 15 pregressi) e quelli riguardanti in generale su donne e bambini. E' quanto emerge dal tradizionale bilancio dell'attività svolta dalla Polizia di Stato reso noto, nel corso della cerimonia per il 167/o anniversario della fondazione. Tenuta al teatro Bicini di Ponte Felcino, a Perugia. Sul fenomeno della violenza in ambito domestico si è soffermato il questore Mario Finocchiaro nel suo intervento. "Credo che il nostro impegno debba rivolgersi, con la massima attenzione, all'azione di tutela delle cosiddette fasce deboli" ha detto. "Continuiamo, infatti, ad intervenire, e sempre più frequentemente - ha proseguito -, per situazioni di 'conflittualità domestica' e di 'stalking'. Il fenomeno, non limitato ai casi di gravissima efferatezza, deve preoccuparci anche perché diffuso trasversalmente, sia sul territorio che nelle diverse fasce sociali".