Pozzo S. Patrizio anche per degustazioni di vino

Degustazione di vini dentro al pozzo di San Patrizio di Orvieto. E' quanto ha annunciato, all'ANSA, dai padiglioni del Vinitaly, l'enologo umbro Riccardo Cotarella, presidente mondiale degli enologi.

"L'evento, unico nel suo genere - ha spiegato - sarà organizzato nel mese di giugno e avrà come location uno dei simboli della città, quale è appunto il pozzo di San Patrizio, dove troveranno sistemazione 30 cantine del luogo".

"C'è la necessità - ha detto ancora Cotarella - di avviare delle importanti iniziative promozionali per dare la giusta visibilità all'Orvieto, un vino storico per troppo tempo trascurato erroneamente". L'enologo ha parlato anche della necessità di "fare rete" tra produttori e aziende del settore, come auspicato, sempre dal Vinitaly, dall'assessore regionale all'agricoltura, Fernanda Cecchini: "Se ne parla da tanto tempo, ma abbiamo capito che mettere insieme tutti i produttori umbri è complicato".