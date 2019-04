Malattie del sangue, esperti a convegno

(ANSA) - PERUGIA, 8 APR - La necessità di una diagnosi tempestiva ed appropriata nelle malattie linfoproliferative croniche è al centro di un convegno in programma martedì 9 aprile nella sala riunione dell'Hotel Alla Posta dei Donini a San Martino in Campo, al quale partecipano ematologi di livello internazionale.

Il convegno è organizzato dalla sezione umbra della Società italiana di patologia clinica e medicina di laboratorio (Sipmel) ed è rivolto a medici in formazione e volontari del Comitato Chianelli che svolgono attività assistenziale nelle strutture sanitarie del S. Maria della Misericordia.

Tra i partecipanti anche biologi, tecnici di laboratorio e farmacisti. Tra i relatori figurano il prof. Brunangelo Falini, direttore della struttura complessa di Ematologia dell'azienda ospedaliera, la dottoressa Maria Golato, presidente della Sipmel e direttore di struttura complessa e del dipartimento di laboratorio della USL 2 di Chieti.