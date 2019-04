A Ponte Felcino la Festa della Polizia

Sarà il teatro Riccini a Ponte Felcino, alla periferia di Perugia, a ospitare mercoledì la celebrazione del 167/o anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Anche quest'anno il tema conduttore sarà "Esserci sempre" per sottolineare la "costante vicinanza ai cittadini, la passione e la dedizione delle donne e degli uomini" del Corpo che rinnovano il proprio impegno, "anche e soprattutto in quelle zone dove è particolarmente sentita la necessità di una polizia di prossimità".

La giornata si aprirà alle 8.45 in questura con la commemorazione dei caduti e la deposizione di una corona.

Alle 11 al Teatro Riccini si terrà la cerimonia e saranno consegnati i riconoscimenti al personale distintosi per meriti di servizio.

Presso la Torre del Molino della Catasta, in prossimità del bosco didattico, dalle 9 alle 17, verrà allestita la "Cittadella della Polizia", con gli stand di scientifica, stradale, postale e dell'Ufficio sanitario provinciale dove i poliziotti incontreranno la cittadinanza.