Marini, Umbria vino pronta grandi sfide

"L'Umbria del vino non si sente più piccola ed è pronta a raccogliere le grandi sfide": a dirlo è stata la presidente della Regione, Catiuscia Marini, al Vinitaly di Verona, in occasione dell'inaugurazione del padiglione "Umbria wine experience", interamente rinnovato nella grafica.

"Il vino - ha detto la presidente - significa molte cose insieme: è produzione, è business, è export, ma è anche un vettore per l'attrazione turistica della nostra regione".

Marini ha sottolineato come negli ultimi anni le cantine umbre "siano molto cresciute in termini di qualità e abbiano dato vita a delle produzione sostenibili, sotto il profilo ambientale e in linea con il territorio". "Hanno saputo riscoprire vitigni - ha aggiunto - grazie anche alla collaborazione con il Parco tecnologico agroalimentare".

Al Vinitaly ci sono "anche altri grandi prodotti della gastronomia" regionale ha detto ancora la presidente. "Sono - ha proseguito . il prosciutto Igp di Norcia e il pesce del lago Trasimeno". INAUGURATO IL NUOVO PADIGLIONE DELL'UMBRIA AL VINITALY Inaugurato il nuovo padiglione Umbria al Vinitaly di Verona. Mille metri quadrati che ospitano 54 cantine della regione, uno spazio espositivo completamente rinnovato nell'allestimento e nella grafica che ha richiamato tante persone nella giornata inaugurale della 53/a edizione del Salone internazionale del vino. All'interno dell'Umbria wine experience, coordinato da Umbria Top del presidente Francesco Strangis, sono presenti anche i consorzi del vino di Montefalco, Orvieto e Torgiano. "Umbria top - ha detto Strangis - come società cooperativa che unisce produttori e vignaioli durante le varie iniziative annuali si presenta al Vinitaly ancora più forte, con la consapevolezza che l'Umbria del vino è oggi sempre più conosciuta a livello internazionale grazie anche al lavoro che viene fatto tutto l'anno e il nostro obiettivo è quello di crescere ancora".