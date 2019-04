Premiate foto agricoltura rurale

Sono state oltre 400 le foto arrivate da tutta l'Umbria da parte di agricoltori, fotografi professionisti, amatori, giornalisti, instagramers per la prima edizione del concorso fotografico #angolodicampo, organizzato dal Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile della Regione per rafforzare il rapporto tra mondo agricolo e Regione, informando costantemente sulle attività e le politiche messe in atto anche grazie alle risorse europee del Psr (Programma di Sviluppo Rurale) 2014-2020. Quale nuovo modo di raccontare l'agricoltura, il mondo rurale e gli interventi del Psr in Umbria, si inserisce fra le attività di promozione svolte attraverso Umbria Agricoltura, pubblicazione periodica e portale di informazione on-line (www.umbriagricoltura.it) con i suoi canal social, a cura dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.