Inaugurata sede della Lega a Perugia

Inaugurata alla presenza del senatore Stefano Candiani e del sindaco Andrea Romizi la sede della Lega Perugia in via Ruggero d'Andreotto. Presenti anche il segretario umbro del Carroccio Virginio Caparvi e i suoi vice Luca Briziarelli e Riccardo Augusto Marchetti.

Candiani ha sottolineato l'appoggio a sindaco uscente e ricandidato Romizi. "E' una grande soddisfazione - ha aggiunto - vedere così tanta gente nella sede Lega di Perugia. Nonostante questa sala così gremita non ci dobbiamo sentire arrivati, anzi, fuori c'è tanta gente abbandonata dal Pd sempre più lontano dai territori e dalle esigenze dei cittadini. Occorre far capire loro che la Lega di Matteo Salvini c'è e mette i cittadini umbri e il popolo italiano al centro di ogni scelta politica".