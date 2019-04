Prosciutto Norcia protagonista Vinitaly

Il prosciutto di Norcia sarà protagonista dal 7 al 10 aprile al Vinitaly di Verona, la più grande rassegna europea dedicata al vino di qualità, all'interno da Padiglione Umbria. Che ospiterà oltre 50 tra le migliori aziende vitivinicole della regione.

Lunedì 8, sarà presentata una degustazione del prosciutto Igp di Norcia in abbinamento proprio con alcuni vini umbri.

"Identità e innovazione sono i valori forti sui quali puntare" spiega Pietro Bellini, presidente del Consorzio di tutela. "Le ferite inferte al territorio dal sisma - aggiunge - sono ancora visibili e c'è ancora bisogno di tempo per vederle rimarginate.

Sul fronte produttivo la nostra gente ha reagito con caparbietà, mettendo in evidenza capacità che hanno consentito di gestire e superare tante difficoltà, fino a riportare le attività ai livelli produttivi precedenti al sisma".