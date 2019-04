In arrivo posto di polizia a Fontivegge

"Fontivegge avrà il suo posto di polizia entro le prossime settimane e Perugia, così come anche l'intera regione, potrà contare inoltre su un rafforzamento dell'organico per polizia, carabinieri, polizia penitenziaria e vigili del fuoco": ad affermarlo è stato il sottosegretario al ministero dell'Interno Stefano Candiani durante un incontro con la stampa nel corso del quale è intervenuto anche il sindaco Andrea Romizi.

Il locale che andrà ad ospitare il presidio fisso di polizia nel quartiere di Fontivegge è stato individuato all'interno della stazione ferroviaria. Si tratta di un'area (circa 50 mq) messa a disposizione da Rfi, su richiesta del dipartimento di Pubblica sicurezza, che avrà un affaccio diretto sulla pubblica piazza.

"Lo dico fin da subito che non ci saranno cerimonie o tagli di nastro perché ci interessa solo l'operatività e dare alla città una certezza" ha sottolineato Candiani.