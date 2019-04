Foligno, sala intitolata a Guido Rossa

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 5 APR - Si è svolta oggi nel palazzo del Comune di Foligno la cerimonia per intitolare una sala comunale alla memoria di Guido Rossa, l'operaio e sindacalista ucciso dalle Brigate Rosse a Genova il 24 gennaio 1979.

La sala ospita il centro per l'educazione e l'infanzia per la lettura ai bambini.

"Rossa è stato un esempio di lotta al terrorismo", ha ricordato il sindaco Nando Mismetti, secondo quanto riferisce una nota dell'ente.