Fico, Festival Giornalismo è energetico

"Questo è un Festival molto energetico che fa bene a tutto il Paese e a Perugia": a dirlo è stato il presidente della Camera, Roberto Fico, arrivando a Perugia per partecipare a uno degli incontri dell'evento dedicato al mondo dell'informazione.

Per Fico il Festival "dà il senso di come una comunità può lavorare insieme su tematiche importanti. Come quelle del giornalismo nel secolo che stiamo vivendo".