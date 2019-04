Chiesa: Assisi in festa per Carlo Acutis

(ANSA) - PERUGIA, 5 APR - Assisi in festa per il giovane Carlo Acutis: alla presenza di centinaia di persone sono cominciate le celebrazioni per la traslazione del corpo del venerabile al Santuario della Spogliazione.

Da San Francesco è partito nel pomeriggio di oggi il corteo che ha raggiunto San Rufino dove è stata celebrata la messa da parte di mons. Renato Boccardo con i vescovi umbri. Questa sera veglia di preghiera con i giovani e domani, sabato 6, corteo da San Rufino al Santuario della Spogliazione dove mons. Domenico Sorrentino celebrerà una messa e successivamente ci sarà la tumulazione.