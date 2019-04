Agroalimentare,sostegno su etichettatura

(ANSA) - TERNI, 5 APR - Prosegue anche nel 2019, da parte della Camera di commercio di Terni, il sostegno alle aziende dell'agroalimentare obbligate all'etichettatura dei prodotti alimentari. L'ente - come spiega il suo segretario generale, Giuliana Piandoro - offre il servizio di etichettatura, "prezioso per le imprese che devono assolvere un obbligo di legge" e contribuisce a diffondere "un elevato livello di informazione sull'etichettatura e la sicurezza alimentare".

"Il servizio - continua il segretario - non si rivolge solo alle imprese ma opera anche a tutela del consumatore che oggi sempre più vuole leggere e comprendere facilmente le etichette per una alimentazione sana e consapevole".

L'etichetta riporta informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto e fornisce una serie di indicazioni, per comprendere come i diversi alimenti concorrono ad una dieta corretta ed equilibrata. Complesso e in continua evoluzione il panorama normativo.