Si potenzia centro nautico Piediluco

Sottoscritta, nella sede della Fondazione Carit a Terni, l'intesa per il potenziamento del Centro nautico di Piediluco. A firmarlo il vicepresidente della Regione e assessore allo sport, Fabio Paparelli, il vicepresidente della Fondazione, Ulrico Dragoni, il presidente della Federazione italiana canottaggio, Giuseppe Abbagnale, quello del Circolo canottieri Piediluco, Fabrizio Di Patrizi, e, in rappresentanza di Erg spa, il responsabile delle relazioni esterne, Giuseppe Consentino.

Il protocollo - è stato sottolineato da istituzioni e organizzazioni sportive - consentirà una riqualificazione definitiva di un Centro che rappresenta già un fiore all'occhiello del territorio, rendendolo all'avanguardia e pronto a candidarsi per ospitare gare internazionali dal 2021, così come a diventare sede stabile della Federazione Italiana Canottaggio".

"Il potenziamento e la valorizzazione del Centro 'D'Aloja' - ha detto Paparelli - rappresenta una delle priorità delle politiche regionali".