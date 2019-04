Scontro auto-furgone, morto un uomo

(ANSA) - PERUGIA, 4 APR - Un uomo è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella zona di Gubbio, lungo la statale Pian D'Assino.

L'incidente - secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco - è avvenuto nel pomeriggio poco dopo le 16 ed ha coinvolto due mezzi, un furgone e una Fiat Panda che si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. La vittima era il conducente della Panda. Non ci sono feriti.