Sanità,collaborazione per tumori ipofisi

(ANSA) - PERUGIA, 4 APR - All'ospedale Santa Maria di Terni si rafforza la collaborazione tra le equipe di Otorinolaringoiatria e Neurochirurgia: le due strutture, dirette rispettivamente dai dottori Santino Rizzo e Carlo Conti, hanno collaudato l'approccio chirurgico combinato per il trattamento delle patologie neoplastiche ipofisarie, nella delicata area di connessione tra il sistema nervoso (ipotalamo) e il sistema endocrino (ipofisi).

Sfruttando le competenze specifiche degli specialisti endocrinologi diretti da Camillo Giammartino, e degli otorinolaringoiatri e dei neurochirurghi, con particolare riferimento al dottor Alessandro Ciampini, esperto nelle patologie della regione ipotalamo-ipofisaria, questo approccio multidisciplinare combinato - spiega una nota dell'azienda ospedaliera - consente di asportare le formazioni tumorali intracraniche per via endoscopica con accesso endonasale, cioè utilizzando le cavità naturali del naso per arrivare alla sella turcica senza fare incisioni sul viso e senza intervenire sul cranio.