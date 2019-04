Umbria al Vinitaly con 54 cantine

Da domenica 7 a mercoledì 10 aprile l'Umbria si presenta "al meglio" per l'edizione 2019 del Vinitaly, con uno stand collocato nel padiglione due di VeronaFiere, targato Umbria top wines e Regione. In di grado offrire i prodotti di punta di 54 cantine regionali.

All'inaugurazione interverranno la presidente della Regione Catiuscia Marini, l'assessore alle politiche Agricole e agroalimentari Fernanda Cecchini e Francesco Strangis, presidente Umbria top wines, mentre la presentazione dell'evento sarà curata da Antonio Boco, critico enogastronomico.

All'apertura dello stand, che vede come partner Assogal, consorzio di tutela prosciutto di Norcia Igp, parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria 3A, Feamp, consorzio di tutela dei vini di Montefalco, consorzio di tutela dei vini di Orvieto e consorzio di tutela dei vini di Torgiano, seguirà uno show coking con protagoniste le eccellenze d'acqua dolce, presentate dallo chef Giancarlo Polito.