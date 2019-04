Fiamme in autosalone a Gualdo Tadino

(ANSA) - PERUGIA, 1 APR - Un vasto incendio è divampato in una concessionaria auto plurimarche ed officina meccanica a Cerqueto di Gualdo Tadino. Nessuno è rimasto ferito, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto da Gaifana con l'autopompa e autobotte, più una squadra dalla centrale.

I danni sarebbero ingenti. Sulle cause dell'accaduto sono in corso accertamenti.