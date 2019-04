Calcio:Fdi,Daspo ai genitori "hooligans"

(ANSA) - PERUGIA, 1 APR - L'introduzione del Daspo per i genitori "hooligans" nel calcio giovanile viene sollecitata in Parlamento da Fratelli d'Italia. "Numerosi fatti di violenza, anche recenti, nei campionati minori - afferma in una nota il deputato umbro Emanuele Prisco - impongono un provvedimento immediato. La stessa legislazione del Daspo, già prevista per tenere lontani dagli stadi d'Italia i tifosi violenti, va estesa ai padri e alle mamme esagitate che con i loro comportamenti maleducati e provocatori rovinano momenti di sport e di divertimento".

"Il calcio è lo sport che fa registrare le maggiori criticità - prosegue la nota - ogni settimana in troppi campetti si ripetono insulti, minacce e offese che talvolta sfociano perfino in risse. I genitori, ma più in generale tutti coloro che partecipano a eventi sportivi di minor entità, non possono rimanere impuniti per comportamenti anche penalmente rilevanti che incitano alla violenza e delegittimano sia gli avversari che il ruolo delicato dell'allenatore-educatore".