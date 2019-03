Calcio, Perugia-Livorno 3-1

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Il Perugia vince e consolida la sua posizione nei playoff alla ripresa del campionato di B grazie al 3-1 sul Livorno nella gara valida per il 30/o turno.

Al "Curi" biancorossi subito in pressing con Verre, che impegna il portiere dei toscani Zima due volte in 7' di gioco. La squadra di Breda si riorganizza, sfiorando il gol al 15' quando Gyomber anticipa Giannetti in area, scalciando di poco a lato della porta.

Ma è del Perugia la prima gioia, con Verre in rete al 37'. Un vantaggio che la squadra di Nesta consolida in avvio di ripresa con Carrano, al 4' pronto di testa sugli sviluppi di un angolo.

Poi ancora Verre, che fa una doppietta su calcio piazzato (17').

Al Livorno non basta un rigore segnato poco dopo da Gori (21') per rimontare una partita complicata, giocata senza l'ex Diamanti rimasto in panchina. Nel Perugia esordio per il giovane Ranocchia, entrato nel finale per Falzerano.