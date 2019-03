Piano straordinario per liste di attesa

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAR - Sarà in vigore a breve un Piano straordinario per l'abbattimento delle liste di attesa, con risorse finanziarie regionali per circa 6,5 milioni di euro nel triennio 2019-2021. Ad annunciarlo, nei dettagli, l'assessore regionale alla sanità Luca Barberini negli studi di Umbria Tv ospite della trasmissione "In Umbria" che andrà in onda stasera alle 21.

Presentato da parte di Barberini come un vero e proprio "patto per la salute dei cittadini con il coinvolgimento non solo delle istituzioni ma anche tutti i professionisti", gli elementi strategici per ridurre le liste di attesa che lo compongono sono una sorta di anticipazione del più vasto Piano sanitario regionale anche questo in fase di arrivo. Per l'assessore "tutto questo si fa partendo da un presupposto". "In Umbria - ha detto - per quanto riguarda priorità ed emergenza e urgenza la risposta è assolutamente positiva, ma non siamo ancora in linea con quelle che sono le risposte sul cosiddetto programmato, non urgente e non prioritario".