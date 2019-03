Consegnata Lampada pace a re Giordania

(ANSA) - ASSISI, 29 MAR - Il custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, ha consegnato la 'Lampada della Pace' a re Abdallah II di Giordania "per la sua azione e l'impegno tesi a promuovere i diritti umani, l'armonia tra fedi diversi e l'accoglienza dei rifugiati".

"Permettetemi di ringraziare il premier Giuseppe Conte.

L'Italia è un grande amico della Giordania, un partner importante negli sforzi per la pace, soprattutto nella mia regione" ha quindi detto il sovrano.

Il re ha poi salutato quella che ha definito "la mia cara amica Angela Merkel" ed ha iniziato il suo discorso chiedendo un minuto di silenzio per le vittime nelle moschee di Christchurch e per "tutte le vittime dell'odio".