Al S. Francesco gli aerei di Merkel e del re

Il grande Boeing 737 della cancelliera tedesca Angela Merkel e i tre Gulfstream di re Abdullah secondo di Giordania, della regina Rania e del loro seguito ma anche l'elicottero con il quale è arrivato Andrea Bocelli: è stato un giorno particolare per l'aeroporto San Francesco di Perugia quello della consegna della Lampada della pace al sovrano. Chiamato a gestire il traffico delle autorità insieme a quello ordinario.

"Abbiamo garantito efficienza e velocità nell'operatività" ha detto all'ANSA il direttore dello scalo, Umberto Solimeno. Sulla pista lunga 2 mila e 200 metri si sono alternati gli aerei delle autorità e il volo di linea per Londra. Con le piazzole che hanno ospitato fino a otto velivoli, tra i quali l'elicottero del premier Giuseppe Conte per il rifornimento. "Una prova importante per tutto lo scalo - ha detto ancora Solimeno -, considerano anche afflusso e deflusso con relative misure di sicurezza. E solo il corteo del re di Giordania era composto da una trentina di auto".