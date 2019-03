Olio, 27/o concorso Ercole Olivario

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - Sono 185 gli oli extravergini di oliva che quest'anno partecipano all'Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie territoriali giunto alla sua 27/a edizione.

A guidare il dream team degli aspiranti vincitori è l'Umbria con 33 oli in concorso, affiancata sul podio da Lazio e Toscana con 28 e 21 oli in gara. Seguono Sicilia (20), Sardegna (14), Puglia (13), Abruzzo (13), Calabria (9), Liguria (7), Lombardia (7), Campania (6), Veneto (4), Trentino (3), Basilicata (2), Marche (2), Molise (2) ed Emilia Romagna (1).

L'Ercole Olivario è organizzato dall'Unione italiana delle Camere di commercio e dalla Camera di commercio di Perugia, con il sostegno del Sistema camerale nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli, degli enti e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell'olio di qualità italiano.

La cerimonia di proclamazione e premiazione si terrà il 30 marzo (ore 10) al Centro congressi della Camera di commercio di Perugia, via Pellas, n. 81.