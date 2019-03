Foligno ricorda Paolo Maffei

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - Dieci anni fa veniva a mancare nella sua Foligno il professor Paolo Maffei, docente di astrofisica all'Università di Perugia. A ricordare la sua figura verrà dedicato sempre a Foligno un convegno intitolato "Al di là della Terra, sulle orme di Paolo Maffei", il prossimo 10 aprile alle 16.30, nel Ridotto dell'Auditorium San Domenico.

L'iniziativa è partita dal Lions Club Foligno, di cui Maffei era socio onorario per i suoi meriti di scienziato e divulgatore, con l'appoggio del Laboratorio di Scienze Sperimentali e della Associazione Astronomica Antares.

A Paolo Maffei la città di Foligno intitolerà una strada nel polo scolastico, tra la scuola media "Piermarini" ed il Liceo Classico "Federico Frezzi".

All'indomani dello sbarco sulla Luna, di cui quest'anno ricorre il 50/o anniversario, Maffei si pose infatti il problema, primo in Italia tra gli astronomi professionisti, di come fare partecipe delle nozioni astronomiche di base il grande pubblico.