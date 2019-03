Torna "Porte aperte al Trasimeno"

Ha l'obiettivo di valorizzare il comprensorio del lago, con i suoi otto comuni, l'iniziativa "Porte aperte al Trasimeno", che, giunta alla sua terza edizione, punta quest'anno su una scelta "green" con una serie di proposte turistiche che ruotano intorno al filo conduttore della "Camminata sulla Via del Trasimeno", ed iniziative gratuite (finanziate dal Psr 2014-2020), che verranno proposte agli ospiti con la consegna di coupon.

Porta aperte al Trasimeno, promossa dall'Urat (Unione ristoratori albergatori del Trasimeno) con la collaborazione di Comuni ed istituzioni, si articola in un'offerta turistica in base alla quale dal 26 maggio al 2 giugno, prenotando sette notti, tre sono gratis; e dal 31 maggio al 2 giugno prenotando due notti, una è gratis.

La "Camminata sulla Via del Trasimeno" è un percorso ad anello che attraversa sette tappe, arricchito da una serie di attività all'aria aperta: dallo yoga alla bicicletta, dalla crociera sul lago fino all'anteprima del Festival L'Isola di Einstein.