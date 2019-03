Incidente con paracadute,operato a Terni

(ANSA) - TERNI, 27 MAR - Non ha riportato danni neurologici ma è già uscito dall'ospedale Santa Maria di Terni autonomamente, dopo un delicato intervento di riallineamento delle vertebre dorso-lombari e stabilizzazione vertebrale, un quarantacinquenne romano che il 9 marzo scorso aveva riportato un gravissimo trauma durante un incidente con il paracadute. Un risultato insperato, spiega una nota dell'azienda ospedaliera.

"In 20 anni di attività - sottolinea il dottor Carlo Conti, responsabile del reparto di neurochirurgia - non avevo mai assistito ad un trauma di tale entità senza che il paziente riportasse alcun danno neurologico". L'uomo, che aveva riportato anche contusioni polmonari e degli organi addominali, era stato ricoverato nel reparto di rianimazione e, appena le condizioni generali si sono stabilizzate, era stato sottoposto all'intervento neurochirurgico eseguito dal dottor Conti, con l'aiuto del collega Alessandro Ciampini, dirigente medico dello stesso reparto, sotto stretto monitoraggio neurofisiologico.