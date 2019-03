Inaugurò risonanza magnetica,in pensione

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - Va in pensione l'operatore sanitario che inaugurò la risonanza magnetica a Perugia. Quel primo di luglio di 27 anni fa, Antonello Rogaia, operatore socio-sanitario del S. Maria della Misericordia, lo ricorda nei minimi dettagli. Era il giorno in cui un paziente per la prima volta in Umbria veniva sottoposto ad un esame di risonanza magnetica. Una svolta epocale nella diagnostica per immagini.

Prima di allora i pazienti ricoverati in ospedale - ricorda una nota dell'azienda ospedaliera - venivano trasferiti in pullman in una struttura convenzionata con il servizio sanitario nazionale, a Grotaferrata, alle porte di Roma. Rogaia ricorda con un pizzico di commozione, alla vigilia del suo ultimo giorno di servizio, la soddisfazione degli operatori sanitari che potevano dare risposte tempestive per una appropriata diagnosi.

"Abbiamo portato addosso per tanto tempo quella gioia - dice Rogaia nella nota - quel servizio per quella epoca era davvero il massimo".