A Genova formazione Scuola umbra pa

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - Il 28 marzo avrà inizio a Genova il ciclo formativo "Dal documento economico finanziario regionale alla gestione per obiettivi" rivolto al personale della Regione Liguria e organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica.

Il ciclo formativo coinvolgerà 12 direttori e vicedirettori generali, 68 dirigenti e 30 funzioni apicali. In rappresentanza della Scuola saranno presenti Sonia Ercolani, Responsabile Area formazione, e Eleonora Peruccacci, tutor senior.

L'azione formativa richiesta dalla direzione centrale finanza, bilancio e controlli di Regione Liguria alla Scuola Umbra sarà focalizzata sulla pianificazione per obiettivi, indicatori e risultati ai sensi della riforma contabile disciplinata dal decreto legislativo 118 del 2011.